Salmtal Für Verkehrschaos sorgte am Sonntag, 23. August, gegen 17 Uhr ein liegengebliebenes Fahrzeug in der Baustelle auf der A 1 zwischen Wittlich und Salmtal.

Die Polizeiautobahnstation Schweich beschreibt den Vorfall so: Da aufgrund der Baustelle die Fahrbahn aktuell nur einspurig befahrbar ist, kam dies einer Vollsperrung gleich. Bis zur Anschlussstelle Wittlich staute sich der Verkehr. Da auch die Bildung einer Rettungsgasse in der Baustelle nicht möglich war, musste das alarmierte Abschleppfahrzeug rückwärts in die Baustelle einfahren, um den defekten PKW zu entfernen. Es dauerte rund 40 Minuten, bis die Fahrbahn wieder frei war.