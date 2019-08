Feuerwehr : Defekter Wäschetrockner sorgt in Trier für Aufregung

Foto: Friedhelm Knopp

Trier Abendlicher Schreck in der Trierer Innenstadt: Gegen 18 Uhr am Donnerstag wurde die Berufsfeuerwehr (BF) alarmiert und zu einem Einsatz in die Bruchhausenstraße geschickt. Gemeldet war ein Wohnungsbrand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von f.k.