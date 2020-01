Blaulicht : Defektes Heizgerät: Gartenhaus brennt in Salmtal nieder

Salmtal Ein technischer Defekt bei einem Heizgerät hat in der Nacht zum Mittwoch für den Vollbrand eines Gartenhauses gesorgt. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Ein Gartenhaus ist in der Nacht zum Mittwoch in Salmtal abgebrannt. Der Brand entstand gegen 2:20 Uhr in der Michael-Felke-Straße. Das teilt die Polizei in der Nacht mit.