Proteste in Bitburg Parteitag, Sternfahrten, zwei Demos: Behörden warnen vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bitburg

Die Umleitung führt über den Südring (Einfahrt Rewe-Markt). Neben der Mötscher Straße wird auch die B 257 in Höhe der Römermauer aufgrund der Versammlung am Grünen See von 9.30 bis 20.30 Uhr gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über den Görenweg und den Rautenberg. Weitere Abstellmöglichkeiten für Traktoren werden bei der Firma Alff bereitgehalten und per Pendelbusdienst in die Stadt ergänzt.