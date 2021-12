Löscheinsatz : Kaminbrand in Densborn - Brandursache ist wahrscheinlich geklärt

Foto: TV/Frank Göbel

Densborn Am Donnerstag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in Densborn ein Kaminbrand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte rückten auch aus Gerolstein an und konnte das Schlimmste verhindern.

Am Donnerstagabend, den 30. Dezember 2021, kam es zwischen 20.30 und 21.00 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Densborn. Die aus dem Kamin schlagenden Flammen konnten durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden, sodass das Feuer nicht auf das Gebäude übergehen konnte. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.

Brandursache bei Kaminbrand in Daun

Ursache des Feuers dürfte nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein in Brand geratenes Glutnest im Kamin gewesen sein.