Densborn : Feuerwehr wird am frühen Morgen zu Whirlpool gerufen

Densborn Auf einer Terrasse in Densborn ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Die Polizei konnte bereits mitteilen, was die Ursache für das Feuer war.

In den frühen Morgenstunden des 31. Dezember wurde ein Brand gemeldet, welcher von einem auf einer Terrasse stehenden Whirlpool ausgehen sollte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zu einem Schmorbrand an einer Außensteckdose gekommen war. Dieser griff im weiteren Verlauf auf einen Vorhang und weitere Kabel über.