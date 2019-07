Unwetterfolgen : Der Tag nach den schweren Unwettern - Aufräumen und Warnung vor neuen Sturzfluten

Mitarbeiter des Amts StadtGrün entfernen nahe des Viehmarktplatzes große Äste nach dem Unwetter in Trier. Foto: TV/Rebecca Schaal

Trier/Region Nach dem schweren Unwetter am Donnerstagabend mit 200 Einsätzen der Feuerwehr hat sich die Lage am Freitag vorübergehend weitgehend beruhigt. Das teilt die Stadt Trier mit.

13 Uhr Alle, die sich aufs Moselfest in Zurlauben freuen, stellen sich am Tag nach dem Unwetter die Frage: Soll ich’s riskieren hinzugehen? Volksfreund.de hat beim Wetterexperten Dominik Jung nachgehört, wie die Prognose für Trier aussieht. Am Donnerstag waren laut Jung in Trier binnen ein bis zwei Stunden bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Und gibt’s für heute Entwarnung? „Es kann in Trier auch heute immer wieder zu Schauern und Gewitter kommen.“ Wo genau sich die Gewitter bildeten, könne jedoch nicht vorhergesagt werden. Jung: „Das ist Zufall.“ Deshalb sei es auch nicht möglich, genau zu sagen, wo es noch mal zu heftigen Regenfällen kommen könne. Momentan sei eher der Bereich hinter Trier, Richtung Koblenz, betroffen. Für den Samstag kündigt Jung freundlicheres Wetter an. Und die gute Nachricht: In der nächsten Woche kommt der Sommer mit Temperaturen um die 25 Grad zurück.

Während der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag noch eine Unwetterwarnung für Trier und Umgebung herausgegeben hatte, sieht die Wetterkarte des DWD am Freitag für Trier freundlich aus. Eine Warnung wurde allerdings für Koblenz herausgegeben – dort ist mit schweren Gewittern, heftigem Starkregen und Hagel zu rechnen.

Das Moselfest in Zurlauben wird am heutigen Freitag um 18.30 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich eröffnet. Gefeiert wird noch bis einschließlich Montag.

12.25 Uhr: Kreisfeuerwehrinspekteur Christoph Winckler sagte am Freitagvormittag auf TV-Anfrage, dass es am Donnerstagabend insgesamt 20 bis 25 Einsätze in den Verbandsgemeinden Trier-Land, Ruwer, Konz sowie Saarburg-Kell gegeben habe.

Größere Einsätze seien das nicht gewesen. Es mussten einige Fahrbahnen von überörtlichen Straßen, unter anderem die der B 51 bei Hohensonne, von Geröll befreit werden.

Ansonsten wurden mehrere umgestürzte Bäume weggeräumt und vollgelaufene Keller leergepumpt.

11 Uhr: Für Freitag warnt der DWD erneut vor Unwettern in Rheinland-Pfalz. Am Nachmittag bilden sich demnach kräftige Schauer und Gewitter mit lokalen Sturzfluten.

Ob eine solche Sturzflut erneut Trier trifft, sei nicht vorherzusagen, sagte ein Sprecher des DWD. Sollte sich der Regen stattdessen über einem Wald ergießen, könne das Wasser unproblematisch abfließen.

In der Stadt mit zahlreichen Betonflächen sei die Kanalisation mit solchen Wassermassen dagegen schnell überlastet.

Das StadtGrün-Amt sei am Abend mit einer kompletten Kolonne unterwegs gewesen, um Gefahrenstellen zu beseitigen.

Im Tempelweg war ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt, die Feuerwehr dichtete das Dach notdürftig ab, StadtGrün beseitigte den Baum.

In der Anton-Caspary-Straße schlug der Blitz in einen Baum ein und zerstörte ihn komplett. Die Äste wurden entsorgt, allein der Stamm steht noch und wird später gefällt.

Auf dem Hauptfriedhof wurde eine Fichte so in Mitleidenschaft gezogen, dass der Flachwurzler gefällt werden muss. Außerdem wurden viele herabgefallene Äste auf dem Straßen beseitigt.

Der Einsatzschwerpunkt des Amts lag in der Innenstadt entlang des Alleenrings und am Palastgarten, Kontrollfahrten fanden aber auch in anderen Stadtgebieten wie zum Beispiel der Luxemburger Straße statt.

Am heutigen Freitag ist das StadtGrün-Amt mit zwei kompletten Kolonnen und jeweils einem Baumkontrolleur unterwegs, um weitere Schäden am städtischen Grün zu identifizieren und zu beseitigen.