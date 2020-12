Blaulicht : Schneefälle behindern in Teilen der Region den Verkehr

Schneefälle behindern in Teilen der Region den Verkehr

Gerolstein/Trier Mehrere LKW haben aufgrund winterglatter Straße für etwa zwei Stunden die L29 bei Gerolstein blockiert.

Der erste Schnee ist da. In Teilen der Region Trier sind die Straßen schneebedeckt. Gegen 0.45 Uhr am Dienstagmorgen meldete ein LKW-Fahrer der Polizei Daun, dass er mit seinem Lastzug auf der L 29 zwischen Hillesheim und Gerolstein am Bewinger Berg steht und aufgrund überfrierender Nässe die bergauf verlaufende Straße nicht mehr weiterfahren kann.