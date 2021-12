Kollision : Tödlicher Unfall in der Eifel - Ein Mensch stirbt, vier weitere schwer verletzt

Densborn/Neustraßburg Der tragische Unfall hat sich am Donnerstagabend in der Eifel nahe Densborn ereignet. Ein Mann erliegt seinen Verletzungen, vier weitere Menschen werden schwer verletzt. Was dort passiert ist.

Zwischen Densborn und Neustraßburg sind am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mensch wurde dabei getötet. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt.

Ein Fahrzeug war mit vier Personen besetzt. Die vier Schwerverletzten mussten zum Teil durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Der Fahrer des anderen am Unfall beteiligten Autos erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen.