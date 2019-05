Polizei : Einbrecher sprengen Geldautomaten in Trier (update mit Fotos)

Trier Detonation am frühen Freitagmorgen: In Trier-West haben Einbrecher den Geldautomaten des Edeka gesprengt. An ihre Beute kommen sie trotzdem nicht.

Die bislang unbekannten die Täter wussten genau, was sie taten, als sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3.50 Uhr den Automaten des Edeka in Trier-West sprengten. Laut Polizei leiteten sie längere Zeit Gas in den Automaten, so dass der obere Bereich des Automaten zu brennen begann und aus der Verankerung gerissen wurde. An ihre Beute kamen die Einbrecher dennoch nicht. Ein Sprecher der Bank1Saar mit Sitz in Saarbrücken erklärte vor Ort, dass alle Automaten des Unternehmens ein System benutzen, das eingeführtes Gas neutralisiert.