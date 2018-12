Ein vermeintlicher Schmuckkäufer hat in einem Juweliergeschäft in Daun einen Diamantring gestohlen. red

Der Mann hatte sich am vergangenen Mittwochmittag in dem Juweliergeschäft in der Burgfriedstraße von der Verkäuferin in der Schaufensterauslage Kinderschmuck zeigen lassen. Im Zuge dessen entwendete der Täter den Diamantring. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Täter soll zwischen 40-50 Jahre alt sein, ca. 170 cm groß und von normaler Statur. Er sprach akzentfrei hochdeutsch.

Hinweise bitte an die Polizei Daun unter 06592 96260 oder pidaun@polizei.rlp.de