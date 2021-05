In Gewahrsam genommen : Bundespolizei greift in Trier zwei abgängige Jugendliche auf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Die Bundespolizei hat am Dienstag in Trier zwei jugendliche Ausreißer in Gewahrsam genommen.

Ein aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier abgängiger 16-jähriger Luxemburger wurde gestern Morgen von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen, so heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Der als notorischer Ausreißer bekannte Jugendliche wurde nach Rücksprache an seinen Betreuer übergeben.