Leserbrief : Die Eifel wird vernachlässigt

Gesundheitsversorgung

Für uns in der Eifel interessiert sich die Landesregierung nicht. Wenn man auf die letzten Jahre blickt, dann sind in unserer Region und den Nachbarkreisen viele Krankenhäuser und Abteilungen in Krankenhäusern geschlossen worden. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter, ganz zu schweigen von der Corona-Pandemie.