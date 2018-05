Lieser tritt über die Ufer

Die Lieser ist nach dem Unwetter am frühen Sonntagabend über die Ufer getreten und hat für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Von Stephan Sartoris

Land unter in einigen Bereichen entlang der Lieser zwischen Kradenbach und Daun: Das Unwetter an frühem Sonntagabend hat vor allem entlang der Lieser für Einsätze von Feuerwehren und THW gesorgt. In Daun musste die Umgehungsstraße zwischen den Kreiseln Bitburger-/Dockweilerstraße und an der Zufahrt nach Rengen von der Polizei gesperrt werden, weil die Fahrbahn überschwemmt wurde. "Außer an der Lieser, die vor allem zwischen Kradenbach und Daun über die Ufer getreten ist, war es ruhig im Kreis", berichtet der Feuerwehrinspekteur des Kreises Vulkaneifel, Harald Schmitz.