Blaulicht : Schild beschädigt und davongefahren

Foto: Polizei Bitburg

Morbach Die Morbacher Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Freitag beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 19 Uhr in der Jahnstraße in Höhe der Baldenauhalle ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken