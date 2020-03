Polizeikontrolle : Autofahrerinnen mit mehr als 2 Promille gestoppt

Oberweis/Herforst Beamte stellen hohe Atemalkoholkonzentration fest

Beamte der Polizeiinspektion Bitburg haben im Laufe des Samstags in ihrem Einsatzgebiet zwei stark alkoholisierte Autofahrerinnen angehalten. Am Morgen wurde eine 43 Jahre alte Autofahrerin im Bereich von Oberweis angehalten. Am Nachmittag wurde eine 54-jährige Fahrzeugführerin in Herforst kontrolliert. Beide Frauen hatten laut Polizei jeweils eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille. Es folgten in beiden Fällen Blutentnahmen und die Sicherstellung des Führerscheins.