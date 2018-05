Die Polizei in Prüm sucht Diebe, die Birken in der Hexennacht gestohlen haben.

Zwischen Gesotz und Nimsreuland sind aus einem Waldstück unmittelbar neben der Landstraße L10 und kurz vor der Autobahnüberführung mehrere junge Birken abgeschnitten und entwendet worden. Da dies in der Nacht zum 1. Mai geschah vermutet die Polizei „falsch verstandene Brauchtumspflege“ in der so genannten Hexennacht.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06551/9420.

(lars)