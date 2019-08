Auf einer Tankestelle : Auto bei Osburg beschädigt und geflüchtet

Osburg Die Polizei sucht einen Autofahrer, der auf einer Tankstelle bei Osburg ein Auto beschädigt hat.

Ein Auto ist auf der Tankstelle Lambert-Zucker in Osburg beschädigt worden. Das Auto parkte, so die Polizei, zwischen Dienstag, 27. August, 16.50 und 19.30 Uhr im rückwärtigen Bereich der Tankstelle, die direkt an der viel befahrenen L 151 liegt, und wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete.