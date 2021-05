Fahrerflucht : VW-Bulli-Fahrer flüchtet nach Kollision

Talling Nach der Kollision mit einem anderen Auto auf der L 150 bei Talling ist der Fahrer eines roten VW Bulli geflüchtet. Die Polizei sucht Hinweise.

Auf der Landesstraße 150 bei Talling hat sich am Donnerstag um 16.10 Uhr ein Unfall ereignet, bei der der Verursacher geflüchtet ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt fuhren beide Beteiligte dabei hintereinander in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Mehring. Der geschädigte Autoahrer setzte ausgangs einer Kurve zum Überholvorgang an. Der unmittelbar vor dem Geschädigten fahrende Unfallverursacher setzte ebenfalls etwas verzögert mit seinem VW Bulli zum Überholvorgang eines Lkw an, jedoch ohne dabei auf den bereits neben sich befindlichen Pkw zu achten. Es kam dadurch zu einer seitlichen Berührung zwischen PKW und VW Bulli. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.