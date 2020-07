Trier : Falsche Dachdecker klingeln an Haustüren

Falsche Dachdecker klingeln an Haustüren

Trier Die Polizei warnt: In den vergangenen Wochen haben sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, die von falschen Dachdeckern berichtet haben.

Die Täter suchen meist ältere Menschen auf und geben sich an der Haustür als Dachdecker aus. Sie bieten an, das Dach zu begutachten und entdecken dabei angeblich Beschädigungen, oder wollen diese bereits ohne Begutachtung vorab festgestellt haben.

Anschließend nennen die Handwerker einen Betrag für den sie den angeblichen Mangel beseitigen können. Nachdem die Arbeiten am Dach abgeschlossen sind und die angeblichen Schäden beseitigt wurden, wird ein wesentlich höherer Betrag als zuvor vereinbart verlangt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut zur Vorsicht bei jeglichen Angeboten an der Haustür: Die meisten seriösen Anbieter melden ihr Kommen vorher an und vereinbaren Termine.