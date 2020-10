Diebstahl : Vorsicht! Taschendiebe in der Trierer City

Vorsicht! Taschendiebe in der Trierer City

Trier Die Polizei warnt vor Taschendieben in der Trierer Innenstadt. Dabei haben es die Täter besonders auf Frauen mittleren Altern mit Rucksack abgesehen.

Seit Mitte Oktober beobachtet das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei Trier eine Häufung von Taschendiebstählen in der Trierer Innenstadt. Die Täter haben es dabei augenscheinlich vorrangig auf Frauen mittleren Alters mit Rucksack abgesehen. Daraus entwenden sie gezielt die Geldbörse.

Die Polizei rät: Schützen Sie sich und Ihr Eigentum und beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für ihren Einkauf benötigen. Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre Geldbörse oder Brieftasche.

Tragen Sie Geld, Wertsachen und Papiere stets in verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper. Benutzen Sie Brustbeutel, Gürteltasche oder Geldgürtel zur Aufbewahrung Ihrer Wertsachen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt. Bestehen Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Menschen, die Sie ansprechen. Lassen Sie niemals Ihre Handtasche unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Einkaufen Ihre Geldbörse nie oben in die Einkaufstasche oder den Einkaufswagen.