Kommunales : Pandemie beschleunigt Moselbad-Sanierung

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues sollen ein bis zwei Stationen fü r Corona-Tests eingerichtet werden. Bislang ist geplant, dass die freiwilligen Feuerwehren an drei bis vier Tagen voraussichtlich zwischen 18 und 21 Uhr die Tests anbieten.Bürgermeister Leo Wächter: „Wir nutzen jetzt die Zeit, um das vorzubereiten und warten den nächsten Impf-Gipfel am 3. März ab.“ Schließlich könnte sich die Lage dann schon wieder geändert haben.