Fremdenverkehr : Mehr Angebot und mehr Gäste: Kooperation der Tourist-Informationen in Wittlich-Land

Die Tourist Information Wittlich-Stadt und Land berichtet, dass die Saison von 18. Mai bis Mitte Oktober ähnlich gut war wie im Jahr 2019. Bei den Pauschalreisen gab es eine Steigerung von 25 Prozent. Das Ferienland Bernkastel-Kues hatte in den Monaten, in denen geöffnet war, das beste Jahr. In der Vulkaneifel kamen die Zahlen auch in den Sommermonaten nicht an die des Vorjahres heran. Insgesamt blieben die Zahlen um 35,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.