Feuerwehreinsatz : Autofahrer bemerkt Waldbrand bei Hinzerath

Morbach-Hinzerath 15 Wehrleute löschen Feuer im Bereich Zolleiche. Die Brandursache ist unklar.

Die Wehren von Hinzerath und Morbach sind um 7.30 Uhr mit 15 Kräften zu einem kleinen Waldbrand in der Nähe der Zolleiche ausgerückt. Ein Autofahrer hatte Brandgeruch und Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. „ Es handelt sich lediglich um eine Fläche von fünf bis zehn Quadratmetern, ein Enstehungsbrand“, sagt Wehrleiter Marco Knöppel auf TV-Anfrage. Wegen der anhaltenden Trockenheit sei es natürlich gut, dass der Autofahrerer beherzt reagiert habe, damit sich kein größerer Brand daraus entwickele, so Knöppel weiter. Die Wehrleute müssen Schläuche über einen längere Strecke verlegen, um an den Brandherd zu kommen. Dann wird die Stelle gut durchwässert. „Zur Brandursache kann man noch keine Aussage machen“, sagt der Wehrleiter.