Kiminalität : Parkbank und Waldsofa gestohlen

Weinsheim (red) Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16. Dezember, und Freitag, 18. Dezember, eine Parkbank vom Parkplatz der B 51, Gemarkung Weinsheim, gestohlen. Es handelt sich laut Polizei um den aus Richtung Olzheim in Fahrtrichtung Prüm rechtsseitig der B 51 gelegenen Parkplatz.

Hinweise werden in beiden Fällen erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an