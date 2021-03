Kriminalität : Dieb stiehlt Geldbörse aus unverschlossenem Wagen in Waldweiler

Waldweiler Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Diebstahl in Waldweiler. Dort sind 400 Euro aus einem geparkten Auto entwendet worden.

Eine Geldbörse mit 400 Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Freitag aus einem geparkten Wagen in Waldweiler gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das Auto, ein blauer VW Polo, sei vor dem Anwesen in der Schulstraße 7 geparkt und unverschlossen gewesen. Vermutlich am Freitagnachmittag zwischen 17 und 19 Uhr habe sich der Diebstahl ereignet.