Polizei : Dieb stiehlt Geld in Arztpraxis

Foto: TV/Klaus Kimmling

Thalfang In einer Thalfanger Arztpraxis ist am Donnerstag, 13. Juni, ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.30 und 12.05 Uhr bei einem Arzt in der Bahnhof­straße.

Der bisher noch unbekannte Täter nutzte hierbei die Abwesenheit einer Bürokraft aus, um das Geld aus einer dort liegenden Geldbörse an sich zu nehmen.