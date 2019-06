Polizei : Wittlich: Dieb stiehlt Portemonnaie mit 1000 Euro

Wittlich Ein Unbekannter hat am Samstag in einem Einkaufszentrum in der Römerstraße in Wittlich eine Geldbörse mit 1000 Euro erbeutet. Der Täter schlug gegen 15,15 Uhr zu, als die Besitzerin das Portemonnaie kurze Zeit im Einkaufswagen unbeaufsichtigt ließ.

In der Geldbörse befanden sich 1000 Euro. Die Polizei Wittlich appelliert: „Lassen Sie ihre Handtaschen oder Geldbörsen auch für kurze Zeit nicht unbeaufsichtigt!“

Zeugenhinweise zum aktuellen Diebstahl an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/926112.

