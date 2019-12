Blaulicht : Dieb stiehlt Portemonnaie aus Handtasche

Daun/Gerolstein Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 28. November, zwischen 13 und 13.30 Uhr in Supermärkten in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, und in Daun, Bitburger Straße, jeweils ein Portemonnaie aus den Handtaschen der Kundinnen gestohlen, die diese während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen abgelegt hatten.