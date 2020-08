Tatort Bushaltestelle : Dieb stiehlt trotz Schlösser Fahrrad in Prüm

Dieb stiehlt trotz Schlösser Fahrrad in Prüm

Prüm Ein unbekannter Täter hat laut Polizei zwischen dem 18. Juli um 15 Uhr und dem 19. Juli um 16.30 Uhr in Prüm ein Trekkingrad gestohlen. Es war mit mehreren Schlössern an einem Fahrradständer gesichert.

Tatort an dem damaligen Samstag oder Sonntag war die Bushaltestelle im Prümer Gerberweg. Es handelt sich um ein silbernes Rad der Marke Nova.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de