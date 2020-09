Eifelkreis : Auf Parkplätzen von Supermärkten: Diebe brechen Autos auf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg/Echternacherbrück Nur kurz einkaufen, und schon ist das Auto aufgebrochen: Am Freitag haben sich mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten in Bitburg und Echternacherbrück ereignet, wie die Polizei Bitburg am Samstag mitteilte.

Die jeweiligen Geschädigten seien am Nachmittag und frühen Abend kurz einkaufen gewesen, als die unbekannten Diebe in ihrer Abwesenheit Wertgegenstände aus den Autos entwendeten.

Die Polizei Bitburg rät, das auch bei einer nur kurzen Parkdauer keine Wertgegenstände im Fahrzeug verbleiben sollten. Zudem sollte man sich immer davon überzeugen, dass bei Verlassen des Fahrzeuges dieses korrekt verschlossen wurde.