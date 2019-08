Einbruch : Diebe brechen Fenster auf – Zwei Firmengebäude in Ormont betroffen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Ormont Zu zwei Einbruchsdelikten in Firmengebäuden kam es in der Nacht von Mittwoch, 21. August, auf Donnerstag in der Waldstraße in Ormont.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich laut Mitteilung der Polizei jeweils durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. Der Alarm an einem dieser Gebäude wurde gegen 0.20 Uhr ausgelöst und deutet auf diese Tatzeit hin.