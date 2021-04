Mertesdorf Auf Schmuck und Bargeld haben es Einbrecher in Mertesdorf abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus am Mittwoch in der Straße „Wenigbach“ haben Unbekannte Schmuck und Bargeld gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen der oder die Täter zwischen 9.15 und 15.15 Uhr in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.