Kriminalität : Diebe brechen in Haus auf der Weismark ein

Unbekannte Täter sind am vergangenen Donnerstag, 24. Oktober, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Irscher Hof auf der Trierer Weismark eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen der oder die Täter in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses, wo sie die Räume durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.