Polizei : Diebe brechen in leerstehendes Haus ein

Symbolfoto Einbruch. Foto: Polizei

Michelbach Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 5. Januar, 16 Uhr und Donnerstag, 9. Januar, 15.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Birresborner Straße in Michelbach eingebrochen. Dabei haben die Einbrecher ein Fenster beschädigt, um in das Innere des seit kurzem leerstehenden Hauses zu gelangen.

Sie durchwühlten viele Räume und stahlen einige Wertgegenstände.