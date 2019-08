Polizei sucht Zeugen : Diebe brechen in Mehrparteienhaus in Trier ein und stehlen Herrenschuhe

Trier Unbekannte haben am Freitag, 16. August, zwischen 6.30 Uhr und 23.45 Uhr aus einer Wohnung in der Straße Am Weidengraben in Trier mehrere neuwertige Herrenschuhe samt Kartons entwendet.

Im sechsten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses haben die Diebe dazu eine Wohnungstür aufgehebelt. Die Tür wurde dabei laut Polizei derart beschädigt, dass davon auszugehen ist, dass die Täter erheblichen Lärm verursacht haben.

Aus der Wohnung wurden mehrere neue und neuwertige Herrenschuhe samt Kartons entwendet.