Blaulicht : Diebe brechen in Ralingen in Wohnhaus ein

Diebe brechen in Ralingen in Wohnhaus ein

Ralingen Die Unbekannten entwendeten mehrere Wertgegenstände.

Diebe sind nach Mitteilung der Polizei am Donnerstag, 12. März, zwischen 7 und 17.20 Uhr in Ralingen, In der Acht, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner waren zur Tatzet nicht zu Hause. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Anwesen durch aufhebeln der hinter dem Haus gelegenen Terrassentüre verschafft hatten, durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Sie nahmen diverse Wertgegenstände mit.