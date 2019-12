Oberstadtfeld : Diebe brechen in Wohnhaus ein

Ungebetene Gäste steigen häufig durch gekippte Fenster ein. Foto: Kriminalpolizei Trier

Oberstadtfeld Unbekannte sind am Sonntag, 1. Dezember, zwischen 17.30 und 20 Uhr, in Oberstadtfeld in der Straße In der Laag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten verschiedene Wertgegenstände.

