Dreister Diebstahl in Trimport : Diebe brechen während Beerdigung ein

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Trimport (red) Besonders dreiste Täter waren am Montag in Trimport am Werk. Sie drangen während der Beerdigung eines Mannes in dessen ehemaliges Haus in der Mühlenstraße ein.

