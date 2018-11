später lesen Einbruch Diebe dringen in leerstehendes Hotel ein Teilen

In ein leerstehendes Hotel in Horath sind nach Angaben der Polizei unbekannte Täter zwischen Montag, 19., und Sonntag, 25. November, eingebrochen. Die Täter begaben sich in verschiedene Räume und durchsuchten dort Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse.