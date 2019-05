Polizei : Zeugen gesucht: Diebe entwenden Autokennzeichen

Daun (red) Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 28. Mai, 17.30 Uhr, und 29. Mai, 8.30 Uhr, im Parkhaus in der Borngasse in Daun beide DAU-Kennzeichen eines dort abgestellten PKW gestohlen. Vermutlich seien die Nachtstunden zum Diebstahl genutzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Daun.

