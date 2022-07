Blaulicht : Unbekannte versuchen Opferstock in Kapelle aufzubrechen

Unbekannte versuchen Opferstock in Kapelle aufzubrechen

Daun Unbekannte haben in Daun versucht, einen Opferstock in einer Kapelle aufzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es im Zeitraum zwischen dem 22. Juli, 18 Uhr, und dem 23. Juli, 07.30 Uhr, in der Wehrbüschkapelle in Daun zu der Straftat. Beim dem Versuch, den Opferstock aufzubrechen, entstand nicht unerheblicher Schaden durch Beschädigungen am Opferstock und dem Mauerwerk.