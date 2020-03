Wertvolle Matte : Diebe stehlen Schmutzfänger aus Galerie

Wittlich Einen nicht ganz billigen Schmutzfänger haben Diebe in der Galerie in Wittlich gestohlen.

Einen Schmutzfänger haben Unbekannte nach Mitteilung der Polizei bereits am Mittwoch, 4. März, in der Schlossgalerie in Wittlich gestohlen. Zwischen 16 und 19 Uhr klauten sie die Matte vor der Ausgangstür zum Parkdeck. Der Schmutzfänger war eineinhalb mal zwei Meter groß und hat einen Wert von 300 Euro.