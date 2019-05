Einbruch : Diebe nehmen in Trier Tresor mit

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Unbekannte drangen zwischen Samstag, 18. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 19. Mai, 4.40 Uhr in eine Bäckerei in der Nikolausstraße in Trier ein. Sie nahmen einen Tresor mit.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei schlugen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten so in die Bäckerei. Der oder die Täter suchten dann zielgerichtet nach Diebesgut und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Der Inhaber stellte den Schaden am Sonntagmorgen fest. Die Täter erbeuteten Bargeld.