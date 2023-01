Blaulicht : Diebe schlagen Ladeneingangstür ein und bedienen sich an Kasse

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Unbekannte sind am Mittwochabend in einen Lebensmittelmarkt in der Kurfürstenstraße in Wittlich eingebrochen. Die Täter haben die Eingangstür eingeschlagen um ans Innere zu gelangen.