Polizei : Diebe stehlen Arbeitsgeräte von Baustellen in Salmtal und Landscheid

Salmtal/Landscheid (red) von einer Baustelle in einem Wohnhaus in Salmtal in der Straße „Vor den Gruben“ wurden zwischen Montag, 24.August, 20.30 Uhr und Dienstag, 25. August, 8 Uhr mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

Das teilt die Polizei mit.

In der Nacht darauf suchten bislang unbekannte Täter einen fast bezugsfertigen Neubau in der Tränkgasse in Landscheid auf und stahlen dort verschiedene Maschinen. Es wurden Gerätschaften, unter anderem mehrere Akkuschrauber und Winkelschleifer, im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.