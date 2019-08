Einbruch : Diebe stehlen Bargeld, Schmuck und Vasen

Bernkastel-Kues In ein seit einigen Wochen unbewohnten Einfamilienhaus in der Heidesheimer Straße in Bernkastel-Kues ist irgendwann in den vergangenen zehn Tagen eingebrochen worden.

Wie die Polizei mitteilte ist das Einfamilienhaus seit einigen Wochen unbewohnt, daher kann der Tatzeitraum lediglich auf die letzten 10 Tage eingegrenzt werden.

Die bisher unbekannten Täter drangen laut Polizei durch ein Garagentor in das Gebäude ein und suchten zielgerichtet nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und wertvolle Antiquitäten, insbesondere Vasen. Der Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Wem ist zum Beispiel ein Fahrzeug aufgefallen, dass in Tatortnähe mit Antiquitäten beladen wurde.