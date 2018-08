später lesen Polizei Diebe stehlen Batterien an Großbaustelle der B 51 Teilen

Auf der Großbaustelle an der Bundesstraße 51 (B 51), zwischen Neuhaus und Newel sind am Wochenende zehn Lastwagen-Batterien gestohlen worden. Dadurch waren alle Warnblinker an der Baustelle ausgeschaltet.