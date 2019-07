Diebstahl : Diebe stehlen Comic-Figuren

Gerolstein Wie der Polizeiwache Gerolstein erst jetzt bekannt wurde, wurden Montagvormittag in der Hauptstraße in Gerolstein sogenannte Anime-Figuren gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr insgesamt acht im Hausflur der Hauptstraße 9 in Gerolstein zur Abholung durch einen Paketdienst bereitgestellte Pakete gestohlen. In diesen befanden sich von einem Internethandel verpackte Anime-Figuren. „Anime“ sind japanische Comicfiguren.