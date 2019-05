Im Januar haben die Täter womöglich schon einmal zugeschlagen : Diebe stehlen erneut Batterie von einer Baustelle

Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll/Prüm Diebe haben sich in der Nacht zum Montag an einem Verkehrsschild an der Baustelle zwischen Stadtkyll und Kronenbourg zu schaffen gemacht. Ihre Beute: eine Blockbatterie. Nun sucht die Polizei Prüm Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Täter an der Baustelle auf der Bundesstraße 51 zuschlagen. Mitte Januar knackten Täter hier bereits einen Batteriekasten. Damals nahmen sie die Blockbatterie allerdings nicht mit. Der Polizist, der den Fall bearbeitet, sagt: „Ich weiß nicht sicher, ob es die selben Täter waren, aber ich denke schon.“